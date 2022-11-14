CNN опубликовал интервью с главой Бюро по туризму Азербайджана

"Европейский рынок очень важен для нас. Мы работаем над развитием деятельности по этому рынку".
Как сообщает Report, об этом генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгшмидт сказал в интервью телеканалу CNN International.
Интервью состоялось на полях проходящей в Лондоне (Великобритания) Всемирной выставки туристического рынка. Интервью с представителем Азербайджана подготовил известный журналист Ричард Квест.
Отвечая на вопрос журналиста "Почему именно Азербайджан?" Ф.Зенгшмидт подчеркнул красоту природы этой страны, различные климатические зоны и своеобразные туристические опыты, рассказал о богатом культурном и историческом наследии нашей страны. В ответ на вопрос об основных целевых рынках он отметил, что сейчас наряду с соседними странами растет число туристов из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в том числе Индии и Пакистана.
Р.Квест является ведущим программ Quest Means Business и Business Traveller в эфире телеканала CNN.