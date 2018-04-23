CNN: Азербайджан - земля гор и грязевых вулканов, мультикультурализма и музыки мугам

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Известный американский телеканал CNN Travel опубликовал статью, посвященную достопримечательностям и туристическим возможностям Азербайджана, передает Report.

"Азербайджан - земля гор и грязевых вулканов, мультикультурализма и музыки мугам. Объединяя Запад и Восток, эта страна сочетает восхитительные пейзажи с людьми и культурой, которые отражают очаровательное место на пересечении путей Турции, России и Иран", - говорится в статье.

CNN Travel особо отмечает характерную атмосферу Ичеришехер с "лабиринтами мощеных дорог", мастерских художников, кафе и музеями.

В статье отмечается, что Азербайджан пропитан историей и культурой, и рекомендовано посетить несколько музеев, в частности, Центр Гейдара Алиева и Музей ковров, а также Национальный парк Гобустана, где туристы смогут ознакомиться с 6 тыс. наскальных рисунков и местными грязевыми вулканами.

Также советуют познакомиться с изделиями азербайджанских ремесленников и полакомиться сладостями в Шеки, взобраться в высокогорные деревни в Губе, провести уик-энд в Нахчывани, насладиться окрестностями озера Гёйгель.

"Азербайджанцы настолько гостеприимны, что в регионах вы обязательно встретите любознательного местного и вскоре будете приглашены домой к столу, где будет стоять домашняя долма, плов и бесконечные чашки чая", - говорится в статье.