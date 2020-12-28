Что ждет сферу туризма в Азербайджане в 2021 году?

В этом году в туристическом секторе Азербайджана, как и других стран, наблюдался кризис, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19)

В этом году в туристическом секторе Азербайджана, как и других стран, наблюдался кризис, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19). В январе-ноябре 2020 года Азербайджан посетили 756,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран мира, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что ждет азербайджанский туризм в 2021 году?

Правительство поддерживало туристическую индустрию

Пресс-секретарь Госагентства по туризму Кянан Гулузаде говорит, что правительство в течение года поддерживало туристическую отрасль: "Помимо других отраслей, помощь была оказана и тем, кто работает в сфере туризма. В начале года наблюдался рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан. К сожалению, после марта границы были фактически закрыты, и поток туристов прекратился. Затем с этим же столкнулся внутренний туризм. В определенный период внутренний туризм был восстановлен, а затем вновь ужесточены правила карантина. Потому что в первую очередь важно было защитить здоровье людей".

По его словам, представленная им структура также реализовала различные программы для туристического сектора: "Мы внесли изменения как в обеспечение безопасности людей, развитие кадров, создание новых продуктов, так и в нашу внешнюю маркетинговую стратегию. Мы перешли от стратегии продаж к стратегии продвижения. Были созданы онлайн-платформы, мы создали учебный центр. Конечно, это не запланированные нами итоги года. Так как по итогам прошлого года число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, увеличилось до 3,2 миллиона человек. Мы думали, что в этом году этот показатель будет на 10% больше. Однако ожидаемый рост не был достигнут из-за глобального кризиса".

Ожидается восстановление внутреннего туризма

К.Гулузаде также рассказал об ожиданиях на 2021 год: "Наши ожидания связаны, в первую очередь, с восстановлением внутреннего туризма. Мы думаем, что именно эта тенденция будет наблюдаться не только в Азербайджане, но и во всем мире. Люди будут отдыхать в своих странах и воздерживаться от поездок за границу, даже если границы откроются. А поездки будут осуществляться по новым правилам. На первом месте стоят вопросы охраны здоровья и безопасности людей. В 2020 году мы разработали программу SAHMAN (Методы и нормы санитарии и гигиены), провели ее международную презентацию. После открытия границ туристы, путешествующие в Азербайджан, будут чувствовать себя защищенными. На первом этапе ожидается восстановление внутреннего туризма, а на следующем - открытие границ и восстановление глобального туризма. Мы надеемся, что в следующем году это будет реализовано. Вакцинация уже началась в различных странах. В результате вакцинации мировая туристическая индустрия вновь возродится. Это наши основные ожидания и цели. Мы начали презентацию новых туристических направлений. Со следующего года мы продолжим эту работу, еще больше усилим ее".

Карабахское направление вызовет интерес

На первом этапе карабахское направление будет интересно для внутренних туристов, представителей азербайджанской диаспоры. Далее карабахское направление вызовет интерес и туристов, приезжающих в Азербайджан. Мы уже готовим стратегию. В сфере туризма ведется работа над концепцией туристической стратегии освобожденных территорий и концепцию туризма Шуши. Разрабатываются различные маршруты, различные проекты, продукты, связанные с освобожденными территориями.

Словом, нас ждет более напряженная работа. В пост-пандемический период конкуренция за туристов будет более серьезной и дифференцированной. Мы готовим нашу туристическую индустрию к этому. Мы работаем над принятием определенных институциональных решений для функционирования в условиях конкуренции. Обсуждаются пассажирские перевозки и система пересечения границы. Цель - еще больше упростить визит в Азербайджан", - добавил представитель агентства.

К концу 2021 года туристический сектор будет частично реабилитирован

По словам эксперта по туризму Рахмана Гулиева, в следующем году во всем мире запланирована коллективная вакцинация, так что в первой половине года можно ожидать частичного туристического потока: "Туристы будут приезжать при необходимости, а во вторую очередь предпочтение будет отдано лечебным турам. К концу 2021 года туристический сектор будет частично реабилитирован. Я думаю, что мы не должны спешить с этим. Потому что есть страны, которые находятся в группе риска. До пандемии шла работа по привлечению туристов с азиатских, европейских рынков. В этих странах заражение достигло пика. Мы должны учитывать эти риски и строить план действий в соответствии с ними. Лица, которые сдали надежные тесты в течение 48 часов или вакцинировались, могут приехать в Азербайджан. Думаю, что через несколько лет сложная ситуация останется позади. Но мы должны пройти эти этапы, чтобы восстановить наш туристический сектор".