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К чему приведут применение штрафов к отелям, не соответствующих классификации по звездам?

К чему приведут применение штрафов к отелям, не соответствующих классификации по звездам? “Штрафование отелей, работающих в Азербайджане без категории "звезда”, является шагом к развитию туризма, в том числе в гостиничном секторе".
Туризм
16 декабря 2021 г. 17:29
К чему приведут применение штрафов к отелям, не соответствующих классификации по звездам?

Применение штрафов к отелям, не прошедшим сертификацию и не получивших звездную категорию, станет шагом к развитию туризма и гостиничного сектора.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди.

Комментируя ввод новых штрафов, предусмотренных в Кодексе об административных правонарушениях в сфере туризма, С.Дюбенди отметил, что до сих пор многие отели функционировали без включения в классификацию по категории звезд: “По официальной статистике количество отелей в стране превышает 650. Многие из них, по сути, оказывали услуги, не имея звезд, что является нарушением прав туриста. Звездная категория - один из первых факторов для туриста при выборе места, где он намерен остановиться. Так, например, турист выбирал четырехзвездочный отель, а по приезде обнаруживал, что отель не соответствует заявленной категории и испытывал разочарование. Все это подрывает имидж не только самого отеля, но и страны в целом. Поэтому я всегда говорил о том, что включение отелей в систему звездной категории должно носить обязательный характер. Сейчас мы приходим к пониманию этого. Применение штрафов к отелям, работающим без звездной категории, свидетельствует о том, что этот процесс отчасти принимает обязательный характер. На мой взгляд, какое-то время этот процесс должен быть обязательным. Параллельно необходимо провести мощную агитацию, дать бизнесу понять, для чего нужна покупка сертификатов соответствия категориям и, в первую очередь, самому бизнесу. Этот сертификат гарантирует, что бизнес работает на основе определенных стандартов".

Тем не менее, по словам С.Дюбенди, следует учитывать и интересы бизнеса: “Пандемия еще не окончена, строгие ограничения и так нанесли серьезный ущерб предприятиям. Нынешнее финансовое положение предприятий вряд ли назовешь здоровым. Хорошо было бы обнародовать размеры дополнительных расходов. Желательно, чтобы эти расходы были не столь обременительны, поскольку в нынешних условиях большая нагрузка, связанная с приобретением звезд, может породить недовольство отелей и ухудшить их и без того неутешительное финансовое положение. Такие решения следует обсуждать с туристическим сообществом. Нужно собрать воедино мнения специалистов в этой области, привлечь профессионалов, то есть более широкую аудиторию, а не 5-10 человек”.

Напомним, что 14 декабря на заседании Милли Меджлиса был принят в первом чтении законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, согласно поправкам, гостиницы (отели) в соответствии со статьей 9.1 Закона “О туризме” будут оштрафованы на сумму от двух тысяч до пяти тысяч манатов за деятельность без определения звездной категории.

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Версия на азербайджанском языке Ulduzsuz otellərin cərimələnməsi turizm sektoruna nə vəd edir?

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