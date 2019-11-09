Что нужно для привлечения европейских туристов в Азербайджан? - МНЕНИЯ

В этом году зафиксирован рост потока европейских туристов в Азербайджан. К примеру, в январе-сентябре число прибывших их этих стран туристов выросло на 24%, до 110,3 тыс. человек.

Report поинтересовался мнением официальных иностранных представителей о том, какие следует предпринять шаги, чтобы число туристов продолжало расти.

Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас перечислил имеющиеся в данной сфере проблемы: "Хотя общее число прибывших в Азербайджан из Европы туристов выросло, однако в остальных направлениях, в том числе по сравнению с соседними странами, в абсолютном значении этот показатель остается низким.

Европейский рынок охватывает около 500 млн человек, в относительно близкий Баку из большинства стран Европы можно долететь за 5 часов. Транспортная инфраструктура Баку, в том числе завоевавший награду Международный аэропорт Гейдар Алиев в очень хорошем состоянии. Кроме того, в основных городах имеются комфортные места проживания по онлайн-заказу. В Баку и его окрестностях, а также в Шеки расположены объекты (часть Баку (Ичеришехер) с Девичьей башней, археологический заповедник с наскальными рисунками – Гобустан и Ханский дворец), включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. То есть имеется очень большой потенциал для роста туристического потока с европейского рынка и, как результат, роста доходов Азербайджана. Но этому есть и ряд препятствий.

Глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас: "Если ваши конкуренты предлагают безвизовый въезд, у них есть сравнительное преимущество"

Например, начнем с виз. Самый большой рост числа европейских туристов (примерно 20%) начался после внедрения системы ASAN Viza. Но имеющийся визовый режим, даже упрощенный, остается большой нагрузкой и препятствием. Среди стран СНГ только в Таджикистане, Туркменистане и Азербайджане у граждан Европы требуют визы. Туризм очень конкурентная сфера, и недостаточно ее просто развивать: вы должны быть привлекательнее конкурентов. Если ваши конкуренты предлагают безвизовый въезд, у них есть сравнительное преимущество.

Мы активно работаем с Государственным агентством по туризму Азербайджана над различными путями по обеспечению наилучших условий для увеличения роста прибывающих из Европы туристов. Мы приступили ко многим проектам по сотрудничеству, в том числе касающихся улучшения условий для презентации туризма, регионов и планов развития, поддержки малого и среднего бизнеса, отельного бизнеса и пр.".

По словам посла, посольства стран-членов Евросоюза в Баку продолжают работы по упрощению непосредственных связей с туристическими агентствами.

"Позвольте отметить еще три аспекта, кроме виз. Первый из них - воздушный транспорт. С 2013 года между Евросоюзом и Азербайджаном идут переговоры об авиационном соглашении. Переговоры близятся к завершению. Если соглашение будет подписано и реализовано, отношения между Азербайджаном и ЕС еще больше улучшатся: билеты станут дешевле, появится больше направлений, больше прямых рейсов, укрепятся связи. Это позволило бы увеличить число туристов из Европы, и в то же время создать азербайджанскому народу лучшие условия для полетов. По сравнению с соседними конкурирующими странами, прямых авиарейсов из Баку в страны Европы очень мало. Нужно предоставить больше выбора, обеспечить больше полетов, больше конкурентности, низкие цены. Ясно, что при выборе направления полета одними из главных критериев являются стоимость билета и наличие прямого рейса.

Европейские туристы больше предпочитают маленькие отели, семейные рестораны, оригинальные блюда, уникальность путешествий. Финский турист не приедет в Азербайджан, чтобы жить как в своей стране, ему будет интереснее опыт экзотического путешествия. Завтрак из местных продуктов для него важнее, чем наличие в номере плазменного телевизора.

Даже при наличии идеальной передовой инфраструктуры управляющие ею должны быть подготовленными, иначе пользы будет мало. Также следует уделить должное внимание образованию в сфере отельных услуг, англоговорящему персоналу", - подчеркнул Кестутис Янкаускас.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп отметил, что лучшим способом привлечения европейских туристов являются спортивные соревнования и развитие экотуризма: "Туризм является действительно важной и растущей отраслью во всем мире. Ежегодно в Великобританию приезжает около 40 миллионов человек, а сеть лондонских аэропортов является самой загруженной в мире. Так что сфера туризма очень важна".

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп: "Людям из разных стран очень интересно приехать в Азербайджан".

У вас много преимуществ. Азербайджан находится на культурном перекрестке, - географически находясь в Европе, но со вкусом Ближнего Востока, Азии. Поэтому людям из разных стран очень интересно приехать в Азербайджан. Также у вас прекрасная природа - фантастические горы, горные деревни. Ваше гостеприимство очень впечатляет.

У каждой страны своя туристическая стратегия. У вас много туристов из стран Персидского залива, России и Ирана. Но если ваш вопрос заключается в том, как Азербайджан может привлечь больше туристов из Великобритании и Западной Европы, то я бы ответил, что вы все равно начинаете делать это, проводя крупные мероприятия, такие как гонка "Формула-1". Люди приезжают сюда, проводят несколько дней и лучше узнают страну. Некоторые люди, о которых я говорил, сделали это и были действительно впечатлены, им действительно понравилась их поездка в Азербайджан.

Другой идеей может стать развитие экотуризма. Мы только что выдали еще одну стипендию Chevening азербайджанскому студенту на поездку в Великобританию и получение степени магистра в этой области. Такая специализация в туризме может быть очень ценной. Также было бы очень полезно открыть больше рейсов в Европу, чтобы больше людей могло приехать. Но, конечно, правительство должно определиться со своей стратегией. Мы помогаем в этой сфере: Британский совет обеспечил соответствующую профессиональную подготовку в гостиничном секторе. Также крупная азербайджанская делегация примет участие в World Travel Market в Лондоне в начале ноября".