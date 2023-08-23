Число выезжающих из Азербайджана за рубеж увеличилось на 20%

Общее количество граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-июле этого года, составило 993,5 тыс. человек.

Общее количество граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-июле этого года, составило 993,5 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 19,8% больше, чем за тот же период 2022 года.

Отмечается, что количество граждан Азербайджана, выезжающих в Российскую Федерацию, увеличилось в 1,6 раза, в Грузию - на 32,5%, в Турцию - на 6,4%, в Иран - уменьшилось на 24,7%. 42,5% граждан Азербайджана посетили Турцию, 22,7% - Россию, 9,2% - Грузию, 7,7% - Иран, 17,9% - другие страны. Мужчины составляли 66,5% выезжавших, женщины - 33,5%.

За отчетный период 68% граждан Азербайджана, посещающих зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 29,3% - железнодорожным и автомобильным, а 2,7% - морским.