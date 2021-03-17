Число выезжающих из Азербайджана за рубеж сократилось в 14 раз

30,5% граждан страны, выезжающих за рубеж, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 62,2% - воздушным, а 7,3% - морским

Число граждан Азербайджана, побывавших за рубежом в январе-феврале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в 13,5 раза и составило 60,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 47,3% граждан страны посетили Турцию, 17,3% - Россию, 10,5% - Грузию, 8,3% - Иран, 16,6% - другие страны. Мужчины составляли 77,7%, женщины - 22,3% среди выезжающих.

За последний год число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось в 62,4 раза, в Грузию - 37,5 раза, в Россию - 13,5 раза, в Турцию - 2,8 раза.

30,5% граждан страны, выезжающих за рубеж, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 62,2% - воздушным, а 7,3% - морским.