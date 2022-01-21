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Число выезжающих из Азербайджана в Турцию увеличилось более чем в 2 раза

Число выезжающих из Азербайджана в Турцию увеличилось более чем в 2 раза В 2021 году количество граждан страны, выезжающих из Азербайджана в Турцию, по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,2 раза.
Туризм
21 января 2022 г. 13:25
Число выезжающих из Азербайджана в Турцию увеличилось более чем в 2 раза

В 2021 году количество граждан страны, выезжающих из Азербайджана в Турцию, по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,2 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В прошлом году общее число граждан страны, выезжающих из Азербайджана за рубеж, сократилось по сравнению с предыдущим годом на 16,3% и составило 974,5 тыс. человек.

В том числе, число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось на 80,6%, Грузию - на 75,3%, Турцию - в 2,4 раза, Россию - на 7,8%.

По данным, 47,3% граждан страны посетили Турцию, 24,3% - Россию, 7,8% - Грузию, 6,8% - Иран, 13,8% - другие страны. Среди выехавших за рубеж 66,3% составили мужчины, 33,7% - женщины.

В 2021 году 68,8% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, воспользовались воздушным, 28% - железнодорожным и автомобильным, 3,2% - морским транспортом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Türkiyəyə gedənlərin sayı 2 dəfədən çox artıb

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