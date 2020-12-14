Число выезжающих из Азербайджана в Грузию сократилось на 89%

В январе-ноябре этого года Грузия приняла 166 643 посетителей из Азербайджана

В январе-ноябре этого года Грузия приняла 166 643 посетителей из Азербайджана.

Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 1 361 919 человек, или на 89,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев количество международных визитеров Грузии сократилось на 80,5% по сравнению с прошлым годом и составило 1 696 093 человека.

В Грузии было зафиксировано снижение числа посетителей из соседних стран – Турции, Армении и России на 79,1%, 87,9% и 92,1% соответственно.