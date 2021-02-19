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Число выехавших за рубеж из Азербайджана сократилось почти в 16 раз

Число выехавших за рубеж из Азербайджана сократилось почти в 16 раз 31,2% граждан Азербайджана воспользовались для поездок за рубеж железнодорожным и автомобильным транспортом, 60,7% - воздушным, 8,1% - морским
Туризм
19 февраля 2021 г. 16:23
Число выехавших за рубеж из Азербайджана сократилось почти в 16 раз

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе этого года, по сравнению с январем прошлого года сократилось в 15,6 раза и составило 27,8 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 48,1% граждан страны посетили Турцию, 14,8% - Россию, 10,4% - Грузию, 8,7% - Иран, 18% - другие страны. Среди выехавших 77,2% мужчин, 22,8% женщин.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, сократилось в 68,1 раза, в Грузию - в 45,1 раза, в Россию - в 17,8 раза, в Турцию - в 3,2 раза.

31,2% граждан Азербайджана воспользовались для поездок за рубеж железнодорожным и автомобильным транспортом, 60,7% - воздушным, 8,1% - морским.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xaricə gedənlərin sayı 16 dəfəyə yaxın azalıb

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