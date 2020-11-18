Число туристов в Нью-Йорке может восстановиться в 2024 году

Число туристов в Нью-Йорке в 2020 году сократилось до 22,9 млн, или на 66% по сравнению с 2019 годом, восстановления туристического потока до прежнего уровня можно ожидать в 2024 году.

Число туристов в Нью-Йорке в 2020 году сократилось до 22,9 млн, или на 66% по сравнению с 2019 годом, восстановления туристического потока до прежнего уровня можно ожидать в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на прогноз управления Нью-Йорка по вопросам туризма.

"Учитывая неопределенность перспектив восстановления экономики, а также такой фактор, как желание людей совершать поездки, превысить показатели 2019 года, согласно консервативной оценке, удастся к 2024 году", - привела телекомпания выдержку из документа.

Составители прогноза напомнили о том, что после терактов 11 сентября 2001 года туристический бизнес в городе восстанавливался на протяжении четырех лет. "Восстановление туризма в глобальном масштабе будет постепенным и начнется после того, как в 2021 году начнется процесс вакцинации, - привела телекомпания мнение руководителя этого ведомства Фреда Диксона. - Мы уверены в том, что туристическая индустрия в Нью-Йорке восстановится и, учитывая спрос, к концу 2021 года мы ожидаем примерно половины от общего числа туристов, посетивших Нью-Йорк в 2019 году, а через три года после этого ситуация полностью восстановится".