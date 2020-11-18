О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число туристов в Нью-Йорке может восстановиться в 2024 году

Число туристов в Нью-Йорке может восстановиться в 2024 году Число туристов в Нью-Йорке в 2020 году сократилось до 22,9 млн, или на 66% по сравнению с 2019 годом, восстановления туристического потока до прежнего уровня можно ожидать в 2024 году.
Туризм
18 ноября 2020 г. 02:19
Число туристов в Нью-Йорке может восстановиться в 2024 году

Число туристов в Нью-Йорке в 2020 году сократилось до 22,9 млн, или на 66% по сравнению с 2019 годом, восстановления туристического потока до прежнего уровня можно ожидать в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на прогноз управления Нью-Йорка по вопросам туризма.

"Учитывая неопределенность перспектив восстановления экономики, а также такой фактор, как желание людей совершать поездки, превысить показатели 2019 года, согласно консервативной оценке, удастся к 2024 году", - привела телекомпания выдержку из документа.

Составители прогноза напомнили о том, что после терактов 11 сентября 2001 года туристический бизнес в городе восстанавливался на протяжении четырех лет. "Восстановление туризма в глобальном масштабе будет постепенным и начнется после того, как в 2021 году начнется процесс вакцинации, - привела телекомпания мнение руководителя этого ведомства Фреда Диксона. - Мы уверены в том, что туристическая индустрия в Нью-Йорке восстановится и, учитывая спрос, к концу 2021 года мы ожидаем примерно половины от общего числа туристов, посетивших Нью-Йорк в 2019 году, а через три года после этого ситуация полностью восстановится".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi