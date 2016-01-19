Доклад UNWTO: Число туристов в мире увеличивается

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Число международных туристов выросло в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в 2015 году путешественников стало на 50 млн. человек больше, чем в прошлом году, то есть рост составил 4,4%.

Как говорится в докладе UNWTO "Барометр мирового туризма", в 2015 году Европа продолжала оставаться самой привлекательной для международных туристов. В прошлом году ее посетили в целом 609 млн. иностранных туристов, что на 29 млн. большем, чем в 2014 году.

Единственным регионом, показавшим спад в количестве прибывающих туристов оказалась Африка. Так, в 2014-2015 гг. спад составил 3%.

Число туристов из Бразилии и России серьезно уменьшилось из-за сложной экономической ситуации в этих странах.

Организация также планирует, что в 2016-м году рост числа туристов составит 3,6%.