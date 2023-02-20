Число туристов, приезжающих в Азербайджан, увеличилось в 1,6 раза

В январе этого года в Азербайджан из 131 страны мира прибыло 119,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе этого года в Азербайджан из 131 страны мира прибыло 119,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

33,8% прибывших - из Российской Федерации, 21,1% - из Турции, 9,3% - из Ирана, 5,6% - из Грузии, 3,4% - из Индии, 3,2% - из Объединенных Арабских Эмиратов, 2,7% - из Пакистана, 2,1% - из Кувейта, по 1,8% - из Саудовской Аравии и Казахстана, по 1,5% - из Украины и Узбекистана, по 1,2% - из Туркменистана и Беларуси, 10,1% - из других стран. 77,7% прибывших составили мужчины, 22,3% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Пакистана увеличилось в 9,9 раза, Индии - в 8,6 раза, Туркменистана и Узбекистана – в 5 раз, Беларуси - в 3,6 раза, Китая - в 3,1 раза, Казахстана - в 3 раза, Кувейта - в 2,9 раза, Омана - в 2,2 раза, Израиля - в 2,1 раза, Объединенных Арабских Эмиратов - в 1,9 раза, Грузии и США - в 1,6 раза, Российской Федерации - в 1,5 раза, Великобритании - на 47,6%, Турции - на 40,7%, Украины - на 19,8%, Ирана - на 15,6%.

По сравнению с январем 2022 года количество прибывающих из стран СНГ увеличилось в 1,6 раза и составило 49 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза - в 1,6 раза и составило 4,3 тыс. человек, из стран Персидского залива - на 29,3% и составило 21,3 тыс. человек.