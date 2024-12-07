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Число рейсов из Азербайджана за 11 месяцев выросло на 17%

Число рейсов из Азербайджана за 11 месяцев выросло на 17% 11:22
Туризм
7 декабря 2024 г. 11:52
Число рейсов из Азербайджана за 11 месяцев выросло на 17%

В январе-ноябре текущего года из Азербайджана осуществлено 24 335 рейсов в 43 страны, что на 8 стран (22,8%) и 3 573 рейса (17,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

За отчетный период больше всего рейсов из Азербайджана выполнено в Россию - 7067 (+10,2%), Турцию - 5 405 (+4,1%), ОАЭ - 2 880 (+32,7%).

В топ-10 также вошли: Грузия - 1 852 рейса (+23,4%), Казахстан - 788 (+5,6%), Саудовская Аравия - 765 (-9,5%), Индия - 603 (+3,3 раза), Катар - 534 (+54,7%), Узбекистан - 393 (- 29,5%) и Кувейт - 377 (+ 8,3%).

В ноябре число рейсов из Азербайджана выросло на 6,7% - до 2 067. В ноябре в Россию выполнено 547 рейсов -7,4%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xaricə uçuşların sayı 17 % artıb

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