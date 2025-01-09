Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%

В 2024 году в Азербайджане 3 млн 369,4 тыс. человек воспользовались услугами авиатранспорта для посещения 42 стран.

В 2024 году в Азербайджане 3 млн 369,4 тыс. человек воспользовались услугами авиатранспорта для посещения 42 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму, это на 7 стран (20%) и 769,3 тыс. пассажиров (29,5%) больше, чем за 2023 год.

За 2024 год наибольшее число пассажиров из Азербайджана выбрали для поездок Россию - 913,5 тыс. (+24,3%), Турцию - 874,4 (+17,2%) и ОАЭ - 420,1 тыс. (+36,4%).

В топ-10 стран, в которые граждане выезжали для визитов входят Грузия, Саудовская Аравия, Индия, Казахстан, Катар, Италия и Узбекистан.

В декабре 2024 года для поездок из Азербайджана воздушным транспортом воспользовались 262 112 пассажира, что на 19,9% больше, чем за тот же месяц 2023 года.