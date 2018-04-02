Число приехавших в Азербайджан на отдых кувейтцев значительно возросло

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В январе-феврале текущего года Азербайджан посетили 352,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 139 стран мира, что выше прошлогоднего показателя за соответствующий период на 12,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Согласно распространенной информации, число туристов из России составило 29,3%, из Грузии - 24,9%, из Турции - 13,8%, из Ирана - 8%, из ОАЭ - 3,7%, из Украины - 2,1%, из Ирака – 2%, 16,1%- из других стран, 0,1% составили лица без гражданства. 71% туристов – мужчины, 29% - женщины.

В январе в Азербайджан прибыло 52,8% иностранцев и лиц без гражданства, в феврале - 47,2%. По сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года число прибывших в Азербайджан туристов из Кувейта возросло в 6 раз, из Катара – в 2,6 раза, из Бахрейна – в 2,5 раза, из Саудовской Аравии – в 2,5 раза, из Омана – в 1,8 раз, из Ирака – в 1,7 раз, из ОАЭ – в 1,3 раз. Число туристов из Ирана снизилось на 26,7%.