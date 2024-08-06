Число прибывших в Азербайджан воздушным транспортом туристов увеличилось порядка на 37%

С января по июль этого года воздушным транспортом в Азербайджан из 38 стран было перевезено 1 956 882 пассажира.

С января по июль этого года воздушным транспортом в Азербайджан из 38 стран было перевезено 1 956 882 пассажира.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 6 стран (18,7%) и 526 485 пассажиров (36,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

На первом месте по количеству перевезенных пассажиров за 7 месяцев находится Россия (542 431 пассажир), что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в июле в Азербайджан было перевезено 387 514 пассажиров, что на 27,6% больше по сравнению с июлем прошлого года. Из России в июле было перевезено 99 467 пассажиров, что на 21% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

На втором месте после России больше всего пассажиров в Азербайджан в январе-июле было перевезено из Турции, из которой прибыло 471 210 гостей, что на 21,4% больше в годовом сравнении.

В тройку лидеров вошли Объединенные Арабские Эмираты, откуда прибыло 259 082 пассажира (+47,8%).

Далее следуют Грузия - 127 800 пассажиров (+42,9%), Саудовская Аравия - 73 429 пассажиров (+18,5%), Индия - 60 666 пассажиров (+9,2 раза), Казахстан - 60 135 пассажиров (+36,8%), Италия - 34 100 пассажиров (+2,1 раза), Узбекистан - 32 746 пассажиров (-14,9%) и Катар - 32 008 пассажиров (+86,5%).

Индия, Италия и Катар вошли в первую десятку, вытеснив из списка Кувейт (30 302 пассажира, +35,7%), Израиль (29 034 пассажира, +19,1%) и Германию (21 803 пассажира, +9,5%).