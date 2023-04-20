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Число прибывших в Азербайджан из европейских стран выросло на 40%

Число прибывших в Азербайджан из европейских стран выросло на 40% В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 368,9 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 157 стран мира, что на 49,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Туризм
20 апреля 2023 г. 13:40
Число прибывших в Азербайджан из европейских стран выросло на 40%

В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 368,9 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 157 стран мира, что на 49,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

32,3% иностранцев прибыли из Российской Федерации, 21,5% - из Турции, 9,1% - из Ирана, 5,6% - из Грузии, 4,2% - из Индии, 2,7% - из Пакистана, 2,6% - из ОАЭ, 1,9% - из Казахстана, по 1,7% - из Саудовской Аравии и Узбекистана, по 1,6% - из Украины и Беларуси, 1,4% - из Кувейта, 1,3% - из Туркменистана, 10,8% - из других стран. Мужчины составили 76,9% прибывших, женщины - 23,1%.

По сравнению с январем-мартом 2022 года количество прибывших из стран СНГ увеличилось в 1,8 раза и составило 151,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - на 40,1% и составило 15,2 тыс. человек, из стран Персидского залива - на 1,5% и составило 59,1 тыс. человек.

63,2% прибывших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным транспортом, 35,3% - железнодорожным и автомобильным, 1,5% - морским транспортом.

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Версия на английском языке Number of visitors from Europe to Azerbaijan up 40%
Версия на азербайджанском языке Avropa ölkələrindən Azərbaycana gələnlərin sayı 40 % artıb

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