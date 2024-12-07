Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на треть

13:12

Азербайджан в январе-ноябре текущего года воздушным транспортом посетили 3 млн 230,224 тыс. человека из 41 страны, что на 6 стран (17,1%) и на 800,965 тыс. человек (32,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, за 11 месяцев больше всего пассажиров в Азербайджан прилетело из России - 890 855 человек (+28,4%).

За отчетный период из Турции в Азербайджан прибыло 798 492 человека (+18,6%).

В тройку лидеров вошли ОАЭ с 411 812 пассажирами (+47,5%).

В топ-10 стран также входят Грузия, Саудовская Аравия, Казахстан, Индия, Италия, Катар и Узбекистан.

В ноябре воздушным транспортом в Азербайджан прибыло 279 405 пассажиров, что на 28,5% больше, чем годом ранее.