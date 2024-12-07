О нас

Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на треть

Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на треть 13:12
Туризм
7 декабря 2024 г. 14:27
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на треть

Азербайджан в январе-ноябре текущего года воздушным транспортом посетили 3 млн 230,224 тыс. человека из 41 страны, что на 6 стран (17,1%) и на 800,965 тыс. человек (32,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, за 11 месяцев больше всего пассажиров в Азербайджан прилетело из России - 890 855 человек (+28,4%).

За отчетный период из Турции в Азербайджан прибыло 798 492 человека (+18,6%).

В тройку лидеров вошли ОАЭ с 411 812 пассажирами (+47,5%).

В топ-10 стран также входят Грузия, Саудовская Аравия, Казахстан, Индия, Италия, Катар и Узбекистан.

В ноябре воздушным транспортом в Азербайджан прибыло 279 405 пассажиров, что на 28,5% больше, чем годом ранее.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə səfər edənlərin sayı 33 % artıb

Другие новости из категории

Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось на 30%
7 декабря 2024 г. 14:41
Число рейсов из Азербайджана за 11 месяцев выросло на 17%
Число рейсов из Азербайджана за 11 месяцев выросло на 17%
7 декабря 2024 г. 11:52
Представители туристических компаний немецкоговорящих стран посетили Азербайджан
Представители туристических компаний немецкоговорящих стран посетили Азербайджан
6 декабря 2024 г. 17:56
Азербайджан предложил создать сетевую платформу в сфере туризма со странами СНГ
ФотоАзербайджан предложил создать сетевую платформу в сфере туризма со странами СНГ
6 декабря 2024 г. 14:55
Турпоток в Азербайджан за 11 месяцев вырос на 27%
Турпоток в Азербайджан за 11 месяцев вырос на 27%
5 декабря 2024 г. 11:42
Увеличено число подведомственных организаций, не входящих в структуру Госагентства по туризму
Увеличено число подведомственных организаций, не входящих в структуру Госагентства по туризму
5 декабря 2024 г. 11:32
В Баку прошло мероприятие, посвященное углублению сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере туризма
ФотоВ Баку прошло мероприятие, посвященное углублению сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере туризма
4 декабря 2024 г. 20:27
Малый Мярдаканский замок будет отреставрирован
Малый Мярдаканский замок будет отреставрирован
28 ноября 2024 г. 14:16
Таджикистан и Мальдивы отменили визы
Таджикистан и Мальдивы отменили визы
27 ноября 2024 г. 12:13
В Шахдаге пройдет Фестиваль горных курортов-2025
В Шахдаге пройдет Фестиваль горных курортов-2025
26 ноября 2024 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi