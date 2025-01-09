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Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на 32% в 2024 году

Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на 32% в 2024 году В 2024 году Азербайджан посетили воздушным транспортом 3 млн 523,1 тыс. человек из 38 стран.
Туризм
9 января 2025 г. 14:08
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом выросло на 32% в 2024 году

В 2024 году Азербайджан посетили воздушным транспортом 3 млн 523,1 тыс. человек из 38 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 3 страны (8,5%) и 801 тыс. человек (32,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В прошлом году больше всего пассажиров в Азербайджан прибыло из России - 967,1 тыс. человек. Это на 27,7% больше, чем в предыдущем году.

За отчетный период из Турции в Азербайджан прибыло 864 463 человека, что на 19% больше в годовом исчислении.

В тройку лидеров замыкают Объединенные Арабские Эмираты с 458 333 пассажирами (+43,5%).

Далее в списке следуют Грузия (228,7 тыс. пассажиров, +29%), Саудовская Аравия (115,6 тыс. пассажиров, +7,5%), Индия (109,6 тыс. пассажиров, рост в 3,4 раза), Казахстан (108,9 тыс. пассажиров, +27,9%), Италия (61,8 тыс. пассажиров, +79,5%), Катар (58,5 тыс. пассажиров, +71,2%) и Узбекистан (56,5 тыс. пассажиров, -15,6%).

Только в декабре прошлого года воздушным транспортом в Азербайджан было перевезено 291,2 тыс. пассажиров. Это на 22,9% больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

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Версия на английском языке Number of air travelers to Azerbaijan up by 32% last year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə səfər edənlərin sayı ötən il 32 % artıb

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