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Число посетивших в этом году Азербайджан румынских туристов выросло на 29%

Число посетивших в этом году Азербайджан румынских туристов выросло на 29% За первые месяцы этого года количество посетивших Азербайджан румынских туристов увеличилось на 29%.
Туризм
1 апреля 2024 г. 14:29
Число посетивших в этом году Азербайджан румынских туристов выросло на 29%

За первые месяцы этого года количество посетивших Азербайджан румынских туристов увеличилось на 29%.

Как передает Report, об этом заместитель руководителя Аппарата Государственного агентства по туризму - начальник отдела международных связей Джалил Меликов заявил на прошедшем сегодня в Баку 8-ом заседании совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

По его словам, небольшое число туристов из Румынии связано с последствиями пандемии, однако в ближайшие годы ожидается увеличение турпотока из этой страны в Азербайджан.

Дж. Меликов также проинформировал о туристическом потенциале Карабаха.

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Версия на английском языке Jalil Malikov: Number of Romanian tourists visiting Azerbaijan this year increased by 29%
Версия на азербайджанском языке Cəlil Məlikov: "Bu il Azərbaycana gələn rumıniyalı turistlərin sayı 29 % artıb"

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