Число посетивших в этом году Азербайджан румынских туристов выросло на 29%

За первые месяцы этого года количество посетивших Азербайджан румынских туристов увеличилось на 29%.

За первые месяцы этого года количество посетивших Азербайджан румынских туристов увеличилось на 29%.

Как передает Report, об этом заместитель руководителя Аппарата Государственного агентства по туризму - начальник отдела международных связей Джалил Меликов заявил на прошедшем сегодня в Баку 8-ом заседании совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

По его словам, небольшое число туристов из Румынии связано с последствиями пандемии, однако в ближайшие годы ожидается увеличение турпотока из этой страны в Азербайджан.

Дж. Меликов также проинформировал о туристическом потенциале Карабаха.