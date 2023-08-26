Число посетивших Турцию граждан Азербайджана увеличилось на 6%

В январе-июле текущего года Турцию посетили 436 335 граждан Азербайджана.

В январе-июле текущего года Турцию посетили 436 335 граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции.

Это на 23 839 человек или 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев этого года азербайджанцы, посетившие Турцию, составили 1,6% от общего числа посетивших эту страну.

Больше всего за отчетный период Турцию посетили граждане Германии, России, Англии, Польши и Болгарии.

Только в июле Турцию посетили 108 322 гражданина Азербайджана, что на 34 567 человек или 46,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджанцы, посетившие Турцию за месяц, составили 1,5% от общего числа посетивших эту страну.