Число посетивших Турцию граждан Азербайджана увеличилось на 6%

В январе-июле текущего года Турцию посетили 436 335 граждан Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции.
Это на 23 839 человек или 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 7 месяцев этого года азербайджанцы, посетившие Турцию, составили 1,6% от общего числа посетивших эту страну.
Больше всего за отчетный период Турцию посетили граждане Германии, России, Англии, Польши и Болгарии.
Только в июле Турцию посетили 108 322 гражданина Азербайджана, что на 34 567 человек или 46,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджанцы, посетившие Турцию за месяц, составили 1,5% от общего числа посетивших эту страну.