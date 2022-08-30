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Гаджиев: Число посетивших РФ в этом году граждан Азербайджана может возрасти до 300 тыс.

Гаджиев: Число посетивших РФ в этом году граждан Азербайджана может возрасти до 300 тыс. До конца года число посетивших Россию граждан Азербайджана может возрасти до 300 тыс.
Туризм
30 августа 2022 г. 16:45
Гаджиев: Число посетивших РФ в этом году граждан Азербайджана может возрасти до 300 тыс.

До конца года число посетивших Россию граждан Азербайджана может возрасти до 300 тыс.

Как передает Report, об этом заявил советник по работе с туристической индустрией председателя Управления по туризму Азербайджана Руфат Гаджиев на роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" в Баку.

В свою очередь, по его словам, на конец августа 2022 года количество азербайджанцев, посетивших РФ, составило 200 тысяч.

Он отметил, что с 2017 по 2020 год количество посетивших Россию азербайджанских туристов составляло - 900-920 тыс. в год.

При этом из-за пандемии в 2020 году данный показатель уменьшился до 230 тыс.

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