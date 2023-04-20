Число посетивших Иран граждан Азербайджана сократилось на 25%

За январь-март текущего года общее число выезжающих за рубеж граждан Азербайджана увеличилось на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 358,6 тыс. человек.

За январь-март текущего года общее число выезжающих за рубеж граждан Азербайджана увеличилось на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 358,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Число граждан Азербайджана, выезжающих в Россию, увеличилось на 46,6 %, Грузию - 44,6 %, Турцию - 6,4 %, в Иран - сократилось на 25,4 %.

39,4% граждан страны посетили Турцию, 22,9% - Российскую Федерацию, 9,6% - Грузию, 8% - Иран, 20,1% - другие страны.

68,9% выезжавших составили мужчины, 31,1% - женщины.

В первом квартале 2023 года 67,4% посетивших зарубежные страны граждан Азербайджана воспользовались воздушным, 30% - железнодорожным и автомобильным транспортом, а 2,6% - морским.