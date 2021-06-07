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Число посетивших Грузию из Азербайджана выросло на 74%

Число посетивших Грузию из Азербайджана выросло на 74% В январе-мае этого года Грузию посетили 22 305 человек из Азербайджана.
Туризм
7 июня 2021 г. 12:48
Число посетивших Грузию из Азербайджана выросло на 74%

В январе-мае этого года Грузию посетили 22 305 человек из Азербайджана.

Об этом говорится в отчете Национальной администрации по туризму Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

Согласно документу, это на 245 711 человек или на 91,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По количеству посещений Грузии за первые 5 месяцев Азербайджан занял IV место после Турции, Армении и России.

Только в мае соседняя страна приняла 5 704 визитеров из Азербайджана, что на 2 428 человек или на 74,1% больше показателя годом ранее.

Общее количество международных гостей, посетивших в соседнюю страну в январе-мае, составило 329 825 человек (-76,6%).

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Версия на английском языке Number of Georgia's visitors from Azerbaijan up by 74%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana səfər edənlərin sayı 74 % artıb

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