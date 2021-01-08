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Число посетивших Грузию из Азербайджана в прошлом году сократилось на 81%

Число посетивших Грузию из Азербайджана в прошлом году сократилось на 81% В прошлом году число визитеров из Азербайджана в Грузию составило 295 175 человек
Туризм
8 января 2021 г. 13:16
Число посетивших Грузию из Азербайджана в прошлом году сократилось на 81%

В прошлом году число визитеров из Азербайджана в Грузию составило 295 175 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации по туризму Грузии.

В годовом сравнении это число сократилось на 1 млн 231 тыс. 444 человека или на 80,7%.

Азербайджан занял II место по количеству иностранцев, посетивших Грузию в отчетном году. На первом месте Турция (335 949 чел.), на третьем – Армения (261 295 чел.).

В 2020 году Грузия приняла в общей сложности 1 млн 749 тыс. 308 посетителей из зарубежа, что на 81,3% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Отметим, что причиной резкого сокращения числа иностранных гостей является закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana səfər edənlərin sayı ötən il 81 % azalıb

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