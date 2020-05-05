Число посетивших Грузию азербайджанцев резко сократилось в марте

В марте этого года границу Грузии пересекли 49 372 гражданина Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел Грузии.

В годовом исчислении число граждан Азербайджана, посетивших соседнюю страну, сократилось на 70%.

В отчетном месяце граждане Азербайджана заняли первое место среди иностранцев, совершивших визит в Грузию. На втором месте Турция (41 133 человек), на третьем - Армения (39 786).

В марте общее количество иностранных граждан, посетивших Грузию, составило 196 489 человек. Это на 67,3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса границы Грузии и Азербайджана закрыты с 14 марта. С 18 марта въезд иностранных граждан на территорию Грузии запрещен.