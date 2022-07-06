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Число посетивших Грузию азербайджанцев увеличилось более чем в 2 раза

Число посетивших Грузию азербайджанцев увеличилось более чем в 2 раза За первое полугодие этого года Грузию посетили 66 398 человек из Азербайджана.
Туризм
6 июля 2022 г. 18:12
Число посетивших Грузию азербайджанцев увеличилось более чем в 2 раза

За первое полугодие этого года Грузию посетили 66 398 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

Согласно документу, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне Грузия приняла в общей сложности 1,6 млн посетителей, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Количество туристов составило 1,2 млн человек.

Прибыль соседней страны от туризма в январе-мае составила 840,9 млн долларов США.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani visitors to Georgia more than doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana səfər edənlərin sayı 2 dəfədən çox artıb

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