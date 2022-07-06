Число посетивших Грузию азербайджанцев увеличилось более чем в 2 раза

За первое полугодие этого года Грузию посетили 66 398 человек из Азербайджана.

За первое полугодие этого года Грузию посетили 66 398 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

Согласно документу, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне Грузия приняла в общей сложности 1,6 млн посетителей, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Количество туристов составило 1,2 млн человек.

Прибыль соседней страны от туризма в январе-мае составила 840,9 млн долларов США.