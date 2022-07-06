Число посетивших Грузию азербайджанцев увеличилось более чем в 2 раза

За первое полугодие этого года Грузию посетили 66 398 человек из Азербайджана.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.
Согласно документу, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-июне Грузия приняла в общей сложности 1,6 млн посетителей, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Количество туристов составило 1,2 млн человек.
Прибыль соседней страны от туризма в январе-мае составила 840,9 млн долларов США.