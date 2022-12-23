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Число посетивших Азербайджан граждан Турции выросло на 60%

Число посетивших Азербайджан граждан Турции выросло на 60% В январе-ноябре этого года Азербайджан посетили 283 493 гражданина Турции, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Туризм
23 декабря 2022 г. 10:19
Число посетивших Азербайджан граждан Турции выросло на 60%

В январе-ноябре этого года Азербайджан посетили 283 493 гражданина Турции, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного агентства по туризму, сопредседатель совместной комиссии по туризму между Азербайджаном и Турцией Азада Гусейнова сказала на 2-м заседании комиссии в Баку.

Она отметила важность подготовки совместной программы деятельности двух стран: "Страны близки с точки зрения общего культурного наследия, что создает большие возможности для развития туризма".

Второй сопредседатель комиссии, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпарслан отметил, что у двух стран сформировались сотруднические отношения во всех сферах и подчеркнул наличие больших возможностей для развития связей в туризме.

Стороны также обсудили текущее состояние двухсторонних туристических связей, управление, регулирование, поощрение развития туризма, подготовку совместного плана деятельности и пр.

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Версия на английском языке Number of Turkish citizens visiting Azerbaijan up 60% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana səfər edən Türkiyə vətəndaşlarının sayı 60 % artıb

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