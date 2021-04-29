Число посещающих Грузию из Азербайджана сократилось на 90,3%

Количество посещающих Грузию в прошлом месяце сократилось на 73,4% в годовом исчислении.

Количество посещающих Грузию в прошлом месяце сократилось на 73,4% в годовом исчислении.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в мартовском отчете Национального банка Грузии.

91,7% посетителей составили туристы, что на 64,4% меньше, чем в прошлом году.

В документе отмечается, что в годовом сравнении также зафиксировано снижение числа визитов в Грузию из соседних стран. Количество посетителей из Азербайджана также сократилось на 90,3%.

Число посещений из Армении сократилось на 82,8%, из России - на 85,7%.