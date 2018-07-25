Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено втрое

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча между делегациями Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Генеральным директоратом гражданской авиации Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече также приняли участие представители авиакомпаний из обеих стран.

Стороны обсудили вопрос либерализации воздушного сообщения между двумя братскими странами.

В результате проведенных переговоров было принято решение об увеличении количества пассажирских рейсов между городами на территории сторон почти в 3 раза (с 45 до 127 рейсов в неделю). Право полетов будет распространяться на все авиакомпании Азербайджана и Турции.

Кроме того, стороны договорились начать обсуждения нового проекта Соглашения о воздушном сообщении. После подписания этот документ должен заменить действующее Межправительственное соглашение о воздушном транспорте, подписанное 2 мая 1992 года.