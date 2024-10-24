Число ночевок в отелях Азербайджана выросло на 25%

В январе-сентябре текущего года число ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 млн 269 тыс.

В январе-сентябре текущего года число ночевок в отелях и объектах гостиничного типа в Азербайджане увеличилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 млн 269 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, из общего числа ночевок 60,4% зарегистрировано в Баку, 5,6% - в Хачмазе, 4,3% - в Нафталане, 4,3% - в Гусаре, 4,3% - в Губе, 4,0% - в Габале, 3,6% - в Шабране, 2,4% - Лянкяране, 1,2% - в Гахе, 1,1% - в Масаллы, 1,0% - в Шамахы, 1,0% - в Нахчыванской Автономной Республике, 6,8% в отелях и объектах гостиничного типа в других городах и районах страны.

Число ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства, увеличилось на 27,0% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года и составило 1772,2 тыс., что составляет 54,2% от общего количества ночевок. Из общего числа ночевок 19,9% пришлось на граждан Индии, 13,8% - России, 8,7% - Саудовской Аравии, 7,0% -Турции, 5,6% - ОАЭ, 3,6 % - США, 3,0% - Кувейта, 2,8% - Казахстана, 2,5% - Израиля, 2,5% - Великобритании, 2,4% - Пакистана, 2,2% - Узбекистана, 2,1% - Китая, 1,3% - Германии, 1,1% - Италии, 21,5% - других стран.

Число ночевок, проведенных гражданами Азербайджана в отелях, увеличилось на 23,1% по сравнению с прошлым годом и составило 1496,8 тыс., что составляет 45,8% от общего числа ночевок.