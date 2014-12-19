Число международных туристов стремительно растет

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ К концу 2014 года число международных туристов превысит цифру в 1,1 млрд. человек. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО) "Барометр мирового туризма".

В документе отмечается, что с января по октябрь 2014 года число путешественников достигло 978 млн. человек, что на 45 млн. человек больше, чем за тот же период прошлого года.

"При такой тенденции к концу 2014 года международный туризм наверняка достигнет рекордных показателей", — отметил Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи.

Эксперты полагают, что к концу декабря число лиц, которые совершили путешествия в этом году, достигнет 1,1 млрд.

Самым популярным направлением у туристов оставалась Европа. С января по конец октября этого года число международных туристов, приезжающих в Европу выросло на 4%. Однако не все европейские страны были столь популярны в этом году. Так, например, число прибытий туристов в Северную Европу и страны Средиземноморского региона возросло по сравнению с прошлым годом на 7%, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы наблюдалась стагнация - нулевой процент роста.

В Африке число международных туристов выросло на 3%, а на американском континенте - на 8%.