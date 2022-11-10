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Число посетивших Азербайджан граждан Израиля выросло более чем в 4 раза

Число посетивших Азербайджан граждан Израиля выросло более чем в 4 раза 11:08
Туризм
10 ноября 2022 г. 11:38
Число посетивших Азербайджан граждан Израиля выросло более чем в 4 раза

Более 22 тысяч гражданин Израиля посетили Азербайджан в январе-октябре этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага, в офисе туристического представительства Азербайджана в Тель-Авиве (Израиль) прошел день "открытых дверей". Посетителям офиса, а также членам диаспоры, иностранным студентам, партнерам по туризму и сотрудникам дипломатических миссий, расположенных в Тель-Авиве, рассказали о туристическом потенциале Азербайджана, восстановительных и реконструкционных работах в Карабахе, а также об истории и культурном наследии региона. Гостям была предоставлена подробная информация о богатом еврейском наследии в Азербайджане.

В рамках мероприятия политолог и журналист Рейчель Абрахам, основатель и руководитель действующего в Израиле Дипломатического центра Dona Gracia, автор ряда статей о Карабахе, неоднократно посещавшая освобожденные территории, выступила с презентацией об истории региона и рассказала о карабахском конфликте, который был разрешен победой Азербайджана в Отечественной войне.

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Версия на английском языке Number of Israeli citizens visiting Azerbaijan more than quadruples
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana səfər edən İsrail vətəndaşlarının sayı 4 dəfədən çox artıb

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