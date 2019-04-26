Число азербайджанских туристов в Мексике возросло

Число посещающих Мексику туристов из Азербайджана возросло.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

"За 2018 год Мексику посетило 506 азербайджанских туриста, а из Мексики в Азербайджан приехало 622 туриста",- сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в сравнении с 2017-ым годом, эти показатели в 2018 году выросли на 19,06% и 8,93% соответственно. При этом, азербайджанские туристы больше всего предпочитают посещать такие города Мексики, как Ривиера, Майа и столицу Мехико.

Посол также отметил, что открытие в августе текущего года авиарейсов Стамбул-Канкун (Мексика) также может способствовать росту турпотока между Азербайджаном и Мексикой.