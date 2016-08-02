Число азербайджанских туристов в Грузии увеличилось более чем на 15%

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ За последние семь месяцев Грузию посетило 3,4 млн. туристов, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Спутник-Грузия", об этом заявил глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе.

По его словам, граждане Азербайджана занимают первое место по числу посетивших эту страну туристов, при этом количество азербайджанских туристов, посетивших Грузию за последние 7 месяцев, выросло на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Затем следует Турция (+1,6%), Армения (-0,8%), Россия (+10,3%). Замыкает пятерку Украина (+24,3%).