Число авиарейсов в Азербайджан с начала 2024 года выросло на 21%

16:05

В январе-сентябре текущего года в Азербайджан выполнено 20 345 авиарейсов из 40 стран, что на 6 стран (17,6%) и 3 532 авиарейса (21%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

За отчетный период больше всего рейсов в Азербайджан было выполнено из России - 5 958 (+14,9%), Турции - 4 482 (+3,9%), Объединенных Арабских Эмиратов - 2 362 (+35,4%).

В топ-10 по количеству рейсов в Азербайджан вошли Грузия - 1 528 (+30,4%), Казахстан - 659 (+8,3%), Саудовская Аравия - 655 (-9,6%), Индия - 493 (+4,6 раза), Катар - 444 (+61,4%), Израиль - 331 (+21,2%) и Кувейт - 330 (+20,8%).