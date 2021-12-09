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Черногория сократила действие признания сертификатов о прививках

Черногория сократила действие признания сертификатов о прививках Черногория изменила условия въезда для вакцинированных туристов, ограничив признание сертификата о прививках 6 месяцев с даты получения последней дозы.
Туризм
9 декабря 2021 г. 12:22
Черногория сократила действие признания сертификатов о прививках

Черногория изменила условия въезда для вакцинированных туристов, ограничив признание сертификата о прививках 6 месяцев с даты получения последней дозы.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", обновленные правила уже вступили в силу.

С 3 декабря въезд в Черногорию с сертификатом вакцинации возможен при условии, если полная вакцинация осуществлена ​​не позднее 6 месяцев до момента въезда в Черногорию. Другие условия въезда остаются в силе.

Следовательно, сертификат о прививке признается, если с даты получения второй дозы прошло не менее 14 дней, но не более шести месяцев. Черногория признает все вакцины, а сертификат можно иметь в электронном или бумажном виде. Посольство рекомендует иметь документ на английском и QR-коде.

Альтернативно путешественники могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы, или антиген-тест, сделанный не более чем за 48 часов до времени пересечения границы.

Признается также справка о перенесенной болезни - положительный ПЦР-тест, полученный более 14 дней назад, но не более 180 дней назад.

Лица до 18 лет могут въезжать без ограничений.

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