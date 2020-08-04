Черногория разрешила въезд гражданам Азербайджана

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Азербайджан в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Азербайджан в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Гражданам Азербайджана теперь въезд в Черногорию разрешен без дополнительных условий в связи с COVID-19.

С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.