Чехия планирует открыть свои границы

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что с 15 мая власти республики планируют открыть ее для поездок туристов из других стран Евросоюза, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что с 15 мая власти республики планируют открыть свои границы для поездок туристов из других стран Евросоюза, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС, а жители страны на тех же условиях смогут совершать поездки в эти государства.

Как передает Report, слова политика привело Чешское телевидение.

"С 15 мая мы можем разрешить въезд в Чехию с туристическими целями жителей других государств Евросоюза, которые будут иметь подтверждающие документы о прохождении полного цикла вакцинации от коронавируса. Прививки им должны быть сделаны не позже, чем за 14 дней перед прибытием в республику", - отметил Бабиш.

Чехия ведет переговоры на данную тему с соседними странами, а также со Словенией, Венгрией, Хорватией, Грецией и Болгарией. Список таких государств, по словам премьера, расширяется. Пока въезжающим в Чехию необходимы справки об отрицательных тестах на COVID-19.