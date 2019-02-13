Чехия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере экотуризма

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Чехия готова поделиться опытом с Азербайджаном в сфере развития экологически ответственного туризма в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт.

"Чешский опыт в области системы туристической маркировки считается самой методической и удобной в мире. Чешские эксперты по этому поводу готовы посетить Азербайджан уже в апреле и обсудить дальнейшее сотрудничество с азербайджанской стороной",- отметил посол.