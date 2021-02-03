Чехия в феврале вводит новые правила въезда в страну

В Чехии с 5 февраля начинают действовать новые правила въезда иностранцев в страну.
Как передает Report, об этом сообщает Европейская правда. Соответствующая информация размещена на сайте МИД Чехии.
"Из-за неблагоприятного развития пандемии и опасения распространения новых мутаций коронавируса, в пятницу, 5 февраля 2021 года, вступит в силу новая защитная мера Министерства здравоохранения, вносит изменения в правила путешествия в Чехию. Теперь придется пройти тестирование на COVID-19 перед поездкой в Чехию из большинства стран", - говорится в сообщении.
Чехия расширила так называемый "светофор" для путешествий и добавила темно-красную зону, в которую попадают страны с очень высоким риском заражения. Это все так называемые третьи страны (страны вне ЕС).
Граждане этих стран перед поездкой в Чехию должны сдать ПЦР-тест и по прибытии обязательно пройти пятидневный карантин. Выход из карантина возможен не ранее пятого дня после прохождения еще одного ПЦР-теста.
Кроме того, все прибывшие обязаны носить респиратор минимум с уровнем защиты FFP2 в течение 10 дней с момента приезда.
Исключения продолжают применяться к международным перевозкам и транзита через Чехию. Необходимые поездки без теста теперь будут разрешаться только в том случае, если они не превышают 12 часов вместо предыдущих 24 часов.
Напомним, что 30 января Чехия в связи с эпидемической ситуацией решила ограничить въезд для иностранцев. Так называемые несущественные поездки в страны запрещены - в том числе для граждан стран ЕС.