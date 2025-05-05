Centrum Air: Между Узбекистаном и Азербайджаном открылся новый "авиамост"

Centrum Air: Между Узбекистаном и Азербайджаном открылся новый "авиамост"

Запуск рейсов авиакомпании "Centrum Air" по маршруту Ташкент–Баку–Ташкент станет новым мостом между народами Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель правления авиакомпании Абдулазиз Абдурахманов заявил журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

По его словам, прямой рейс внесет важный вклад в сотрудничество между двумя странами.

"Узбекистан и Азербайджан связывают не только экономические, но и глубокие исторические, культурные и родственные связи. Рейс между Баку и Ташкентом станет еще одним мостом между нашими народами и упростит путешествия", - сказал он.