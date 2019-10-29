В Турции могут ввести налог на проживание

Налог на проживание в Турции, который предлагают ввести власти, возложат на отели, но это приведет к повышению цен для туристов на 1-2%.
Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости менеджер по продажам Rixsos Premium Belek Елена Подорожная.В разговоре на полях туристической выставки Antalia Tourism Fair она отметила, что пока идет предварительное обсуждение возможности введения налога на проживание, а также его размера."Мы поняли, что этот налог будет возлагаться конкретно на отели, а не на туристов. Но если новый налог будет введен, то, скорее всего, придется поднимать цены на проживание. Пока речь идет о 1-2% от стоимости услуг, но и это значительная сумма", - сказала Е.Подорожная.Собеседник подчеркнула, что это не была инициатива отельеров, с таким нововведением выступило государство.
"По срокам тоже еще не ясно, но, скорее всего, налог появится уже в следующем году. Тема налога на проживание пока только что появилась, но, вероятно, отельерам придется включать этот налог в стоимость проживания", - уточнила представитель Rixos.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Эксперты рассказали, что, несмотря на название ("налог на проживание"), это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг - питания, СПА, организации развлечений, конференций.
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