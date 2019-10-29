В Турции могут ввести налог на проживание

Налог на проживание в Турции, который предлагают ввести власти, возложат на отели, но это приведет к повышению цен для туристов на 1-2%.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости менеджер по продажам Rixsos Premium Belek Елена Подорожная.

В разговоре на полях туристической выставки Antalia Tourism Fair она отметила, что пока идет предварительное обсуждение возможности введения налога на проживание, а также его размера."Мы поняли, что этот налог будет возлагаться конкретно на отели, а не на туристов. Но если новый налог будет введен, то, скорее всего, придется поднимать цены на проживание. Пока речь идет о% от стоимости услуг, но и это значительная сумма", - сказала Е.Подорожная.Собеседник подчеркнула, что это не была инициатива отельеров, с таким нововведением выступило государство.

"По срокам тоже еще не ясно, но, скорее всего, налог появится уже в следующем году. Тема налога на проживание пока только что появилась, но, вероятно, отельерам придется включать этот налог в стоимость проживания", - уточнила представитель Rixos.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Эксперты рассказали, что, несмотря на название ("налог на проживание"), это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг - питания, СПА, организации развлечений, конференций.