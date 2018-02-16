Caspian European Club обсудил проблемы туристического сектора

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось закрытое заседание туристического комитета, входящего в состав Caspian European Club.

Как сообщает Report со ссылкой на клуб, в ходе заседания под председательством главы туристического комитета Эльшана Рагимова, руководители и представители туристических компаний обсудили проблемы, с которыми сталкиваются компании, а также пути их решения.

Данные предложения будут изучены юридическим комитетом Caspian European Club, после чего, они будут направлены в соответствующие государственные структуры.

По итогам обсуждения в рамках рабочих групп с государственными структурами будет подготовлен специальный отчет и пакет предложений для предоставления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при участии Caspian Energy International Media Group.