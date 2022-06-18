​​​​​​​Бюро туризма: Рост числа гостевых домов в стране повлияет на цены в отелях

После пандемии коронавируса число гостевых домов в Азербайджане стремительно растет, что ведет к конкуренции в туристическом секторе и улучшению сервиса.

После пандемии коронавируса число гостевых домов в Азербайджане стремительно растет, что ведет к конкуренции в туристическом секторе и улучшению сервиса.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом регионального развития Бюро по туризму Азербайджана Гусейн Мамедов.

По его словам, после пандемии местные туристы начали ездить в регионы страны: "Сегодня для туристов в регионах созданы прекрасные условия. Быстро растет число гостевых домов как альтернатива отелям. Появились места для ночлега с интересной концепцией, такие как ranаway house. Количество таких домов растет с каждым днем. Предприниматели видят, что местные туристы все больше пользуются такими домами, таким образом возникает конкуренция".

Мамедов отметил, что если раньше гостевые дома работали нелегально, то сейчас многие из них открыли ИНН и платят налоги.