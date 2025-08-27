Бюро: Рост интереса туристов к Азербайджану связан с разнообразием туристических продуктов

Рост привлекательности Азербайджана для иностранных туристов связан с тем, что страна предлагает разнообразные виды отдыха в едином пакете.

Рост привлекательности Азербайджана для иностранных туристов связан с тем, что страна предлагает разнообразные виды отдыха в едином пакете.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя правления Азербайджанского туристического бюро Джаваншир Байрамов.

По его словам, Азербайджан располагает возможностями для культурного, оздоровительного, делового и приключенческого туризма.

Он добавил, что туриндустрия готовится к росту интереса со стороны китайских путешественников. По его словам, в связи с этим в отелях и туристических компаниях работают сотрудники, владеющие китайским языком, а на мероприятиях предоставляются услуги переводчиков.

"Туристы из Китая ценят стабильность и безопасность в стране. Другой важный аспект связан с активной рекламной кампанией, проводимой на их родине. Мы работаем как в B2B-, так и в B2C-направлениях - участвуем в выставках, организуем roadshow, приглашаем представителей индустрии в Азербайджан, чтобы они ознакомились с нашими туристическими продуктами. Кроме того, сотрудничаем с крупнейшими онлайн-платформами, туроператорами и социальными сетями Китая", - отметил Байрамов.