Бюро: Рост интереса туристов к Азербайджану связан с разнообразием туристических продуктов

Туризм
27 августа 2025 г. 11:48
Рост привлекательности Азербайджана для иностранных туристов связан с тем, что страна предлагает разнообразные виды отдыха в едином пакете.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя правления Азербайджанского туристического бюро Джаваншир Байрамов.

По его словам, Азербайджан располагает возможностями для культурного, оздоровительного, делового и приключенческого туризма.

Он добавил, что туриндустрия готовится к росту интереса со стороны китайских путешественников. По его словам, в связи с этим в отелях и туристических компаниях работают сотрудники, владеющие китайским языком, а на мероприятиях предоставляются услуги переводчиков.

"Туристы из Китая ценят стабильность и безопасность в стране. Другой важный аспект связан с активной рекламной кампанией, проводимой на их родине. Мы работаем как в B2B-, так и в B2C-направлениях - участвуем в выставках, организуем roadshow, приглашаем представителей индустрии в Азербайджан, чтобы они ознакомились с нашими туристическими продуктами. Кроме того, сотрудничаем с крупнейшими онлайн-платформами, туроператорами и социальными сетями Китая", - отметил Байрамов.

Версия на азербайджанском языке Büro rəsmisi: "Azərbaycan zəngin və müxtəlif turizm təkliflərini bir arada təklif edir"

