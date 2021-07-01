Бюро по туризму: Мы следим за ростом цен в секторе

Азербайджанское бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму следит за удорожанием в туристическом секторе.

Азербайджанское бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму следит за удорожанием в туристическом секторе.

Об этом заявил генеральный директор бюро Флориан Зенгстшмид, передает Report.

"Рост цен находится в центре нашего внимания, но мы не регулируем их, они регулируются в соответствии со спросом и предложением. Мы предлагаем только расширить спектр предоставляемых услуг", - отметил он.

"Говоря о туризме, мы должны понимать, что коронавирус (COVID-19) все еще рядом с нами. Нас радует постепенное открытие границ, поскольку ущерб, нанесенный пандемией индустрии туризма, огромен. Мы должны стремиться развивать внутренний туризм", - сказал Ф.Зенгстшмид.