Бюро по туризму: К 2023 году число туристов в Азербайджане достигнет 4 млн в год

Доля туризма в ВВП Азербайджана составляет 3%.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт на Азербайджанском туристическом саммите - 2019 в Баку.

По его словам, мы хотим увеличить этот показатель: "Этого можно добиться, повысив туристический потенциал в стране".

Он добавил, что ведутся работы в связи с ежегодным привлечением 4 млн туристов к 2023 году.

В январе-октябре этого года поток туристов в Азербайджан увеличился на 10,9% или 264 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг примерно 2,7 млн человек. Ожидается, что их число достигнет 3 млн до конца года.