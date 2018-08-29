Buta Airways открывает прямой рейс в Измир

Баку. 29 августа REPORT.AZ/ С 6 октября 2018 года национальный лоукостер Buta Airways открывает прямые рейсы в еще одно популярное направление Турции – Измир.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, минимальный тариф по направлению Баку-Измир (аэропорт имени Аднана Мендереса, код IATA: ADB), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю – по субботам.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам «Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу «Супер»).

Будучи лоукостером в минимальном тарифе «Бюджет»такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.Тариф «Супер», доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Измир - третий по величине город и второй по размеру порт Турции. Он раскинулся на берегах живописного Эгейского моря и считается одним из самых красивых городов в стране. Измир является крупным деловым центром страны и современным морским курортом с множеством старинных памятников, огромных площадей, разнообразных музеев и пальмовых рощ. Новое направление авиакомпании позволит еще больше увеличить пассажиропоток между двумя дружественными странами.

Измир станет 12-м направлением в маршрутной сети лоукостера.